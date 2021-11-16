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Вечные | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 6 | трейлеры: 18 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Дублированный ролик о съёмках 2 New :: 16.11.21
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Рецензия » Питер Пэн как герой Мстителей Роман КОРНЕЕВ
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Название фильма: Вечные
Оригинальное название: Eternals
Прокат в России фильма "Вечные": 8 ноября 2021 года
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О фильме "Вечные":
Анжелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон в комиксе Марвел о расе вечных, которые издревле направляли земную цивилизацию, но в её дела не вмешивались.
Режиссёр: Хлоя Чжао («Земля кочевников»).
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Вечные:
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Вечные: Питер Пэн как герой Мстителей
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