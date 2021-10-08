|
Дюна | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 9 | трейлеры: 10 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Финальный трейлер New :: 08.10.21
Ссылки по теме:
Рецензия » Мессии Дюны + подкаст Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Дюна
Оригинальное название: Dune
Прокат в России фильма "Дюна": 16 сентября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Экранизации
О фильме "Дюна":
Дени Вильнёв представляет новую экранизацию классической космооперы Фрэнка Герберта о вселенной, где события в галактической империи нео-средневекового типа вращаются вокруг контроля над пряностью, которую собирают на пустынной планете Дюна, она же Арракис. Действие фильма ограничивается первой половиной открывающего романа цикла «Дюна» и заканчивается на моменте, когда Джессика и Пол присоединяются к фрименам. Продолжение будет снято лишь при условии успеха первого фильма.
В ролях: Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Джош Бролин (Гурни Хеллек), Дэйв Батиста (Раббан Харконнен), Стеллан Скарсгаард (барон Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Гаиус Хелен Моахим).
все трейлеры
|
Дюна:
Не время умирать: Семейное дело
Виновный: Змеи в животе
Веном 2: Теперь мы встречаемся
Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Мужские слёзы: Классика
Дюна, Dune
Прокат в России: 16 сентября 2021 года
7 октября, понедельник
6 октября, понедельник
5 октября, понедельник
» Тизер
4 октября, понедельник
Заокеанский прокат после месячного солирования «Шан-Чи» получил значимую премьеру и эта роль досталась «Веному 2»...
|
|
|
|
|