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Дюна | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [9]

Финальный трейлер New :: 08.10.21

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Название фильма: Дюна
Оригинальное название: Dune
Прокат в России фильма "Дюна": 16 сентября 2021 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
О фильме "Дюна":

Дени Вильнёв представляет новую экранизацию классической космооперы Фрэнка Герберта о вселенной, где события в галактической империи нео-средневекового типа вращаются вокруг контроля над пряностью, которую собирают на пустынной планете Дюна, она же Арракис. Действие фильма ограничивается первой половиной открывающего романа цикла «Дюна» и заканчивается на моменте, когда Джессика и Пол присоединяются к фрименам. Продолжение будет снято лишь при условии успеха первого фильма.

В ролях: Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Джош Бролин (Гурни Хеллек), Дэйв Батиста (Раббан Харконнен), Стеллан Скарсгаард (барон Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Гаиус Хелен Моахим).

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Дюна:

Дюна
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Не время умирать: Семейное дело

Если продюсеры собираются сжать зубы и всё-таки снять следующий фильм про Бонда без Бонда, то им надо для начала что-то делать со своими сценаристами. А уже потом с, собственно, агентами «два нуля»

Виновный: Змеи в животе
Ни звёздные голоса в трубке, ни страдательный Гилленхааль в кадре нас вовсе не приближают к сопереживанию его чувству вины

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Дюна: Мессии Дюны + подкаст
Не будь фильм столь длинным, вполне возможно, мы бы ругали его за скомканность

Мужские слёзы: Классика
Старомодный вестерн, где машины легко заменить лошадьми, но ничего не поменяется. Уютный, жанрово размытый, житейский
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