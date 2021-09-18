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Дюна | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 9 | трейлеры: 9 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Подкаст «Мы ругаем» New :: 18.09.21
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Рецензия » Мессии Дюны Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Дюна
Оригинальное название: Dune
Прокат в России фильма "Дюна": 16 сентября 2021 года
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» Голливуд » Экранизации
О фильме "Дюна":
Дени Вильнёв представляет новую экранизацию классической космооперы Фрэнка Герберта о вселенной, где события в галактической империи нео-средневекового типа вращаются вокруг контроля над пряностью, которую собирают на пустынной планете Дюна, она же Арракис. Действие фильма ограничивается первой половиной открывающего романа цикла «Дюна» и заканчивается на моменте, когда Джессика и Пол присоединяются к фрименам. Продолжение будет снято лишь при условии успеха первого фильма.
В ролях: Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (герцог Лето Атрейдес), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Джош Бролин (Гурни Хеллек), Дэйв Батиста (Раббан Харконнен), Стеллан Скарсгаард (барон Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Гаиус Хелен Моахим).
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