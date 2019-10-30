Название фильма: Доктор Сон

Оригинальное название: Doctor Sleep

О фильме "Доктор Сон":

Сиквел «Сияния» Стэнли Кубрика. 40 лет прошло с событий в отеле «Оверлук», но главного героя они не отпускают.

В ролях: Эван Макгрегор, Ребекка Фергюсон.