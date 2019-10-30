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Доктор Сон | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
О съёмках 3 New :: 30.10.19
Название фильма: Доктор Сон
Оригинальное название: Doctor Sleep
Прокат в России фильма "Доктор Сон": 7 ноября 2019 года
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О фильме "Доктор Сон":
Сиквел «Сияния» Стэнли Кубрика. 40 лет прошло с событий в отеле «Оверлук», но главного героя они не отпускают.
В ролях: Эван Макгрегор, Ребекка Фергюсон.
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Доктор Сон:
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