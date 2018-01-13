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Охота на воров, Логово воров / Логово воров | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 13.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Охота на воров
Оригинальное название: Den of Thieves
Прокат в России фильма "Охота на воров": 8 февраля 2018 года
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О фильме "Охота на воров":
Сложносочинённая история об ограблении банка.
В главной роли: Джерард Батлер. Режиссёр: Кристиан Гудегаст (сценарист «Падения Лондона»).
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