|
Жажда смерти | Трейлеры
Дублированный грайндхаус-трейлер New :: 24.02.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Жажда смерти
Оригинальное название: Death Wish
Прокат в России фильма "Жажда смерти": 5 апреля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Криминальные
... » Римейки
О фильме "Жажда смерти":
Римейк одноимённого фильма 1974 года с Чарли Бронсоном.
После гибели своей семьи примерный отец становится уличным мстителем.
В главной роли: Брюс Уиллис. Автор сценария: Джо Карнахан. Режиссёр: Эли Рот.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Жажда смерти:
Чёрная Пантера: Мы найдём компромисс
Рубеж: Я твой дед
О чём говорят мужчины. Продолжение: Мы из прошлого
Леди Бёрд: Улететь и вернуться
Галерея: Берлинский кинофестиваль 2018
Amazon Studios приобрела права на экранизацию фантастического романа Йена Бэнкса «Вспомни о Флебе»...
Джосс Уэдон оставил пост сценариста и режиссёра кинокомикса «Бэтгёрл», производством которого занимаются Warner Bros. и DC Entertainment...
23 февраля, пятница
По решению мирового суда московский кинотеатр «Пионер», прославившийся после демонстрации запрещённого в России нашумевшего британского релиза «Смерть Сталина»...
Жанр: земля будущего
Прокат в России: 8 марта 2018 года
22 февраля, четверг
» Трейлер
» Трейлер
» TV-ролик
21 февраля, среда
Роберт Родригес совместно с Максом Боренштейном разработает для кинокомпании Studio 8 фантастический триллер «Гипнотик»...
Мел Гибсон, совместно с Майком Медавоем и лауреатом премии «Оскар» Робертом Тауном разработает сериал «Танцующий медведь» на основе одноимённого детективного романа...
Amazon Prime Video совместно со Studiocanal профинансирует производство и займётся прокатом биографической ленты о Марии Кюри «Радиоактивно»...
20 февраля, вторник
В США состоялась 32-я церемонии вручения премии Американского общества операторов...
Музыкант, сценарист и продюсер Алексей Рыбин, основавший группу «Кино» вместе с Виктором Цоем, снимет биографический фильм «Цой»...
|
|
|
|
|
Берлинале 2018, фоторепортаж «Чёрная пантера», рецензия «Лёд», рецензия «Рубеж», рецензия «О чём говорят мужчины 3», отзыв «Охота на воров», рецензия «50 оттенков свободы», отзыв «Смерть Сталина», отзыв «Недруги», отзыв «Селфи», рецензия «Движение вверх», рецензия «Леди Бёрд», отзыв «Три биллборда», отзыв