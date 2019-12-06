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Тёмные воды | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 06.12.19
Название фильма: Тёмные воды
Оригинальное название: Dark Waters
Прокат в России фильма "Тёмные воды": 13 февраля 2020 года
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О фильме "Тёмные воды":
Основанная на реальных событиях история корпоративного юриста, раскрывшего многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией.
В ролях: Марк Руффало, Энн Хэтуэй.
Режиссёр: Тодд Хейнс.
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