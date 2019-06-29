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Тьма

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Отзывы: [3]

Рецензия: 2 сезон: Sic mundus

Роман КОРНЕЕВ, 29 июня 2019
Рецензия

Современное сериалостроение продолжает строить мета-франчайзы, если два года назад немецкая «Тьма» шла в одном комплекте с «Очень странными делами», первой половиной «Оно» и третьим сезоном «Твин Пикса», то теперь у неё куда больше общего с «Академией «Амбрелла». Ну не было два года назад значимых новинок про конец света, да и два года для современного зрителя — безумно долгий срок, если речь идёт не о гранд-финале «Игры престолов». И в данном случае время — это ключевой момент, потому что «Тьма» — она вообще про время.

Действие «современной» сюжетной линии сериала начиналось осенью 2019, ровно за два года до выхода первого сезона. Теперь оно продолжается в конце июня 2020, ровно за год до даты выхода (и в этом смысле манера «Нетфликса» выпускать весь сезон скопом несколько ломает концепт, куда выгоднее было бы смотреть день за днём, следуя датам в титрах). Будет ещё третий, заключительный сезон, который выйдет через год, но когда он будет датирован — теперь вообще непонятно, поскольку сюжетно значимый 33-летний цикл во втором сезоне был окончательно сломан.

Другое отличие первой части от второй — если раньше весь детектив строился вокруг самого факта наличия временной петли из трёх событийных узлов, то теперь она стремительно становится известной буквально всем персонажам, и главный вопрос смещается в сторону выяснений, кто есть кто в этой истории, а также кто чей родственник и по какой линии (вершина тут — один из персонажей, который оказывается своей собственной внучкой). Йонас, Миккель во всех инкарнациях плюс их родственники и без того немалые числом, во втором сезоне продолжают плодиться в геометрической прогрессии, поминутно добавляя себе временных копий, так что, повторюсь, два года — это слишком большой срок для этой саги, перед тем как приступить к продолжению — обязательно пересмотрите хотя бы фанатские рекапы, чтобы не тратить полсезона на мучительные попытки вспомнить, кто такие Ной, Бартош, Шарлотта, Ханна, Катарина, Магнус, Марта, Франческа и прочие не менее центральные персонажи, потому что иначе следить за их матримониальными взаимоотношениями становится вообще невозможно, а это центральная часть всей истории.

Тьма

Да, остаётся, конечно, история про атомную станцию, грядущий армагеддон, а также вневременное противостояние между Адамом и Белым Дьяволом, но они по-прежнему — прежде всего фантастический фон для мелодраматической истории о том, как в мрачном городке Винден у всех свои тайны с убийствами, похищениями, адюльтерами, старыми обидами и планами мести. В этом отношении «Амбрелла» выглядит реально как комедийный римейк «Тьмы», тут вам и конец света, и странные дети, и заговоры, и перемещения во времени, и ненависть всех ко всем, и даже некоторые портретные и сюжетные сходства имеются, разве что «Тьма», разумеется, куда мрачнее и трагичнее.

Как и там, конец света — лишь красный кружочек фломастером в календаре, о котором надолго забывают. Как и там, персонажи поминутно просыпаются от преследующих их кошмаров. Как и там, в конце сезона сериал повернул в неизвестном направлении, не столько распутав, сколько разрубив узлы основных сюжетных коллизий, но нельзя сказать, что это что-то испортило.

Сложносочинённый (иногда до скрипа мозгов, особенно когда начинают пересекаться молодые и старые версии одних и тех же персонажей в исполнении разных актёров), тревожный и очень приземлённый сюжет о любви и предательстве, помноженном на многоступенчатую временную петлю, приводит персонажей к многочисленным перерождениям, когда один и тот же герой попеременно становится то плохим, то хорошим, то потом снова плохим, причём это не разные версии одного человека, а именно что один и тот же человек, переживающий раз за разом откровения и грехопадения, физические и душевные травмы, многие знания и многие печали. В этом главное отличие второго сезона от первого, где злодеи оставались злодеями и где смерть ещё могла быть окончательной.

Тьма


 
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Название сериала: Тьма
Оригинальное название: Dark
Планы выпуска: 2017 год
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Тьма":

Немецкий фантастический сериал, купленный «Нетфликсом», про то, как в маленьком городке пропадают дети и начинаются странные дела. Режиссёр: Баран бо Одар.

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Тьма:

Тьма
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 31
трейлеры: 6

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