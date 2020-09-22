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Семейка Крудс: Новоселье | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 22.09.20
Название фильма: Семейка Крудс: Новоселье
Оригинальное название: Croods 2: New Age
Прокат в России фильма "Семейка Крудс: Новоселье": 24 декабря 2020 года
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О фильме "Семейка Крудс: Новоселье":
Продолжаение приключений семейки Крудс, которая встречает более продвинутую семейку.
В орилиганел роли озвучивают: Николас Кейдж, Райан Рейнольдс, Эмма Стоун, Кэтрин Кинер, Лесли Манн, Питер Динклэйдж.
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