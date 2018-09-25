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Название фильма: Колетт

Оригинальное название: Colette

О фильме "Колетт":

Биографическая драма о писательнице Сидони-Габриель Колетт, которая публиковала свои романы под именем мужа, а затем боролась за собственное авторство вопреки гендерным стереотипам эпохи.

В ролях: Кира Найтли, Доминик Уэст.