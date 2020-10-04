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Борат 2 | Трейлеры
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Тизер трейлера New :: 04.10.20
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Рецензия » Эксгибисьон Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Борат 2
Оригинальное название: Borat Subsequent Moviefilm
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О фильме "Борат 2":
Саша Барон Коэн возвращается к своей культовой роли казахского журналиста Бората Сагдиева, который всё пытается понять загадочных американцев, на этот раз для «Амазона».
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