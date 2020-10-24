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Борат 2

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Рецензия: Пранк под контролем

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 24 октября 2020
Рецензия

«Борат 2» снят очень вовремя, но воспринимается двояко. Снятый в начале короновирусной эпидемии в Штатах и выпущенный накануне выборов, он сделан исключительно для современного момента. Он значит не больше, чем любой лонгрид в американской прессе, и через две недели, если Трамп не победит на выборах, будет неактуален.

По форме всё то же самое, что первом «Борате» и «Бруно» — псевдодокументальное кино с неловкими провокационными ситуациями между выдуманными и настоящими идиотами. Только теперь за Боратом бегают камеры, которых по сюжету нет. Причём их так много, что часто задумываешься, сколько в очередном эпизоде режиссуры и удобного монтажа, а сколько правды. В 2020 такая замыленная граница неожиданно напрягает. Всё-таки градус реального абсурда в реальности настолько высокий, что иногда фейк ньюс за ней не успевает. Это во-первых. А во-вторых, отличать кликбейт от настоящей сути события или троллей на зарплате от случайных дураков до того надоело, что когда смотришь фильмы вроде «Бората», которые скрещивают в себе сатиру и журналистику, хочешь чёткости. Хочешь, чтобы тобой не манипулировали.

Борат 2

Но у Коэна чёрно-белый мир. Он тоже шутит про фабрику троллей и фейк ньюс, но лишь как явление, свойственное сторонникам Трампа. Весь фильм Борат пытается дать взятку кому-нибудь из приближённых Трампа. Причём всучить он хочет не деньги, а свою 15-летнюю дочь. Он возит её в клетке, коучит на sugar baby и, среди прочего, доказывает ей, что думать женщинам вредно. Сам же врывается в костюмах Ку-Клукс-Клана и Трампа на съезд республиканцев, поёт песни про ужасного Обаму в костюме реднека перед толпой альтрайтов и, в конце концов, жестоко разыгрывает бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, тоже республиканца. Тот даёт интервью дочери Бората и в конце концов соглашается пойти с ней в спальню (и по этому поводу уже есть смехотворное оправдание в «Твиттере»). Когда Руди почти снимает штаны, врывается Борат в красном женском белье и кричит: «Возьми меня вместо неё». Это кульминация фильма, которая обсуждается который день. Но по-честному, вся эта вайнштейновщина — реально мимолётный локальный пранк, чтобы лишний раз показать, какое прогнившее окружение у Трампа.

И в этом двоякость нового «Бората». Это не общая сатира на какие-то американские социальные изъяны, а политизированный выпад. Но да, всё сказанное тут случайными людьми про ковид уже сейчас очень нелепо, смешно и для кого-то наверняка стыдно. И да, Коэн ещё способен создавать очень неудобные ситуации, как, например, у него получился элитный выпускной бал или консультация в клинике пластической хирургии. Но тоже, как было в «Бруно», чаще смешно от того, какое дно пробивает сам Коэн, а не герои. А должно быть наоборот: в хороших пранках смеются с тех, кого разыгрывают, а не с тех, кто это делает.

Борат 2

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Название фильма: Борат 2
Оригинальное название: Borat Subsequent Moviefilm
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» Голливуд » Псевдодокументальное кино
О фильме "Борат 2":

Саша Барон Коэн возвращается к своей культовой роли казахского журналиста Бората Сагдиева, который всё пытается понять загадочных американцев, на этот раз для «Амазона».

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Борат 2:

Борат 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

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