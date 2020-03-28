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Миллиарды | Трейлеры
о сериале: рецензии: 4 | кадры: 31 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Русский трейлер, сезон 5 New :: 28.03.20
Название сериала: Миллиарды
Оригинальное название: Billions
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О сериале "Миллиарды":
Дэмиан Льюис и Пол Джиаматти в финансово-криминальной драме телеканала Showtime о противостоянии честолюбивого окружного прокурора и одиозного главы хедж-фонда, которого никак не могут уличить в нарушении законов об инсайдерской торговле.
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Миллиарды:
Эмма: Файн арт
Платформа: How dare you
Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Авеню 5: Хаус он да дек
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