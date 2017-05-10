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Миллиарды
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 31 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Рецензия: Соком траванулись
Конец первого сезона «Миллиардов» обещал нам наконец избавиться от назойливой роли Вэнди Роудс в качестве главного камня преткновения, поскольку на такую роль она не тянула вовсе. Когда речь идёт о миллиардах, невнятная психологиня явно пасовала как предмет всеобщего вожделения. Так и вышло, только её задвинули от греха подальше в постель к местному клону Илона Маска, как сериал спокойно задышал, и зажил своей жизнью. Хорошо зашёл колоритный местный коуч-ковбой, на стороне прокуратуры и воротил появилось по новой колоритной фигуре в роли своеобразных трикстеров (и обе они успешно десантированы в третий сезон), раскрылся, наконец, конфликт Чака Роудса с папой.
В общем, первая половина сезона прошла так бодро, что все уже забыли про противостоянии Аксельрода с прокурором, и вообще эта тема если пару раз и всплывала, то тут же благополучно забывалась на фоне более интересных сюжетов. Бабки, интриги, все сажают всех, и все кидают всех. В общем, неприглядные стороны что госмашины, что больших денег, показаны со всё новых сторон и всё более и более колоритно.
Однако в середине шоу-раннеры решили, что сериал всё-таки о противостоянии двух конкретных человек, и тут же... вернули Вэнди Роудс на прежнее место. Причём сделали это так резко, что сами персонажи не успевали офигевать от происходящего, в буквальном смысле психуя с уводом детей и девичьей фамилией. В чём же состоит мотивация этой самой Вэнди, нам так и не объяснили, несмотря на все намёки в финале.
Одновременно с середины сезона начали форситься все самые тёмные стороны Чака и Акса, которые, видимо, по мыслям авторов, получались слишком положительными. В результате прокурор на ровном месте рисует себе срок (хотя и делает вид что так и задумано), а финансист внезапно становится обычным уголовником с прессованием должников и биологическими атаками конкурентов. С чего такая перемена? Он же финансист, даже инсайдерская торговля — не основной его заработок, не говоря уже о банкротствах городов, зачем ему весь этот неликвид? Загадка.
Однако финал из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный. Они его, конечно, знатно замылили финальной серией, состоящей сплошь из странных метаний, но всё равно энергетики у сериала не отнять, главное теперь чтобы третий сезон не оказался очередной историей мудовых рыданий вокруг юбки, а не яростной сшибкой двух смертельно опасных альфа-самцов.
Название сериала: Миллиарды
Оригинальное название: Billions
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... » Драматические
О сериале "Миллиарды":
Дэмиан Льюис и Пол Джиаматти в финансово-криминальной драме телеканала Showtime о противостоянии непримиримого федерального прокурора и одиозного главы хедж-фонда, которого никак не могут уличить в нарушении законов об инсайдерской торговле.
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Миллиарды: Соком траванулись
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