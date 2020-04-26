Рецензия: Сезон 5: Лучше не звоните Джимми

Роман КОРНЕЕВ , 26 апреля 2020

После четвёртого сезона, когда Джимми наконец стал Солом и сериал «Лучше звоните Солу» окончательно повернулся лицом к финалу, главным вопросом, стоящим перед сценаристами, стало выведение арки Соломанок и арки Ким на хоть какое-нибудь логическое завершение. В последнем случае вообще всё было плохо, поскольку Ким была частью линии ХаХаЭм, а та была частью линии брата. С исчезновением Чака пришлось окончательно переводить эту развесистую историю в обычные любовно-юридические поскакушки, в которых Ким по очереди просит Джимми ей не врать, а он последовательно врёт, ссылаясь на то, что тем самым её защищает. Этому не помог даже скоропостижный поход к судье, хотя сценка была и забавная.

То есть все эти околоюридические казусы, конечно, продолжаются, но они настолько вставные, что персонажи буквально вслух начинают объяснять друг другу, зачем им это всё надо, особенно смешно, когда вдруг вспплывают уже позабытые детали первых сезонов, а какой-нибудь Говард, путаясь в показаниях, по очереди зовёт Джимми и Ким обратно в ХаХаЭм. И такой — да Джимми нужен врач! Но врач явно нужен сценаристам, которым реально пора уже выдавать синий мет за вредность.

Линия Гуса Фринка и Саламанок соответственно тоже не блещет новизной большую часть хронометража. Гектор в эпизодах, Лало с традиционным конферансом, Начо вообще кажется перестал получать какие-нибудь реплики кроме «кушать подано». Когда буквально каждый персонаж прямо в сценарии просит его отпустить, это, знаете, признак полного тупика. Герои последовательно то ругаются на ровном месте, то тут же так же на ровном месте мирятся, то сажают друг друга, то отпускают, то договариваются, то вдруг жгут рестораны, причём делают это по известному принципу сама-сама-сама, но это да, добавляет колориту, но не добавляет логики всему происходящему, а ужасно постаревший Эрмантраут, в отличие от крошечного кадра из вбоквела про Джесси Пинкмана, на полную ставку работает тут со своей винтовкой богом из машины.

По сути, в этой линии было придумано всего два ударных эпизода, история в пустыне и финальный сюжет в Мексике, но поскольку в последнем Эрмантраута не завезли, то и получилось в итоге вяло и глупо, а весь сезон по факту держится исключительно на том самом моменте, где Джимми пьёт свою мочу. Пассаж крутой, колоритный, с надрывом, но что он изменил в сюжете? Ничего, его можно было бы прекрасно вырезать, оставив только сброшенную в кювет тачку, и всё, как будто и не было. То есть эмоциольнально он очень круто снят, и это кажется впервые за весь сериал тот самый дух сериала «Во все тяжкие», которого мы ждали, но даже он — ну просто ни на что не влияющий аттракцион посреди сюжетной пустоты. И если шестой, финальный сезон Гиллиган собирается снимать в том же духе, а там запланировано целых 13 серий, то лучше бы вы вообще не звонили Солу.