Рецензия: Сезон 4: Как Джимми стал Солом

Роман КОРНЕЕВ , 14 октября 2018

Когда права на «Лучше звоните Солу» перекупил «Нетфликс», с сериалом могло случиться что угодно, но мало кто ожидал, что всё пойдёт именно так, как пойдёт. А именно, стриминговый сервис, склонный идти на поводу у часто ложно понимаемых запросов зрителей, сделал щелчок пальцами и попытался исправить главную претензию сериалу — его крайнюю неспешность, из-за которой сериал впору было переназвать в «Когда-нибудь мы вспомним о Соле», настолько далеки были похождения Джимми Макгилла от того прохиндейского образа из сериала «Во все тяжкие». Мало того, что их зовут иначе, так ко всему это ещё и два совершенно разных человека, пусть и в исполнении одного актёра. Сколько ни старайся Боб Оденкирк носить одинаковые гавайки и сколько ни зачёсывай дурацкую чёлку, общего между этими двумя людьми на протяжении трёх сезонов было не больше, чем между доктором Джекилом и мистером Хайдом, как если бы последние ещё и никогда не встречались друг с другом. И за три сезона процесс превращения одного в другого ничуть не продвинулся.

Из всех остальных историй хоть какое-то заметное развитие получил разве что Гектор Саламанка, да и то, случилось это с ним лишь в финале последней серии третьего сезона, что скорее выглядело первым выстрелом «Нетфликса», подобравшего подзастрявшее шоу, нежели чем-то вполне естественным. Впрочем, сигнал, как и в случае с Макгиллом-старшим, был понятен — отныне мы всё бросим и начнём двигаться вперёд, и теперь вы действительно увидите, как добрый парняга Джимми станет циником Солом. Так четвёртый сезон было решено целиком посвятить году лишения Джимми адвокатского статуса, во время которого он будет торговать мобилами и добиваться возвращения себе лицензии, попутно пытаясь сообразить, что в этом сериале продолжает делать Ким Векслер и прочие отголоски ХаХаЭм.

Получается — с переменным успехом. Если не считать вполне удачного эпизода с уличным барыженьем предоплаченными мобилами, в остальном вся линия Макгилла-младшего — это одна сплошная унылая длиннота с постной миной на фоне постепенно избавляющейся от гипса Ким. Да, они совершенно вставным образом ещё провернут с ней пару делишек (что честно говоря выглядит нелепо, хотя и забавно), но в целом её вечно идеальная укладка на фоне помятого Джимми смотрится в этом сериале как на корове седло. И безумное удивление в конце, когда зло оказывается выпущено и Сол Гудман огульно получает официальный статус, воспринимается как тупость — а чего ты хотела?

С остальными персонажами сценаристы тоже не стали церемониться и принялись забивать сюжетные костыли вязанками. Так Гектор Саламанка получил своё кресло и искомый колокольчик, Гус Фринк всю дорогу провёл в раскопках под той самой прачечной, а Эрмантраут вообще беспалевно пошёл в решалы, причём его как раз об этом никто не просил, и обстоятельства того вовсе не требовали. Выглядит это всё как будто «дедушка старенький ему всё равно», и финальный побег из курятника в лучшем стиле всего творчества Винса Гиллигана смотрится ну такой жирнющей и притянутой за уши моралью, что скулы сводит.

Итак, по итогам десяти достаточно затяжных серий мы получили пустившегося во все тяжкие Сола Гудмана, замаранного по локоть Эрмантраута, не понимающего, что играть Начо, звенящего в бубенец Гектора, окончательно потерянную Ким и недокопанную яму под будущую лабу Уолтера Уайта, которую тот должен будет благополучно сжечь в пятом сезоне. Так, погодите. Весь, повторяю, весь сериал «Во все тяжкие» длился пять сезонов, а его приквел уже прожил четыре, назначен пятый. И за это время вообще почему-то ничего не произошло. Все события уже сорока серий можно было легко уместить в одну полнометражку, и ничего бы не было пропущено.

Такое ощущение, что над зрителем просто издеваются. Тут покажут чёрного громилу «зе бегининг», здесь чутка подразнят нуарным флэш-форвардом про приступ в забегаловке, там на секунду вернутся к «огуречной воде для посетителей», в общем, фан-сервис в этом сериале несёт настолько циничный и затяжной характер, что хочется уже, чтобы Джимми помер в корчах. Но нет, это же приквел. Потому терпите и смотрите.