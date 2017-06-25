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Лучше звоните Солу
Рецензия: Сезон 3: Разрушитель
Главная проблема в том что они приквелы. И «Лучше звоните Солу» ни разу не исключение, если первый сезон мы ещё мало-мальски развлекались тем, что заново знакомились с Джимми и Эрмантраутом, то уже во втором продолжающиеся знакомства уже с Гектором Саламанкой и присными начали мягко говоря утомлять, потому что взятый из «Во все тяжкие» неспешный повествовательный ритм со статичными кадрами пустынной природы тут ни разу не компенсировался аналогичным напряжением ситуаций, как ни устраивай на ровном месте вымученные конфликты с тем, кто кому и зачем перешёл дорогу. Да и как все эти офигительные истории связаны с, собственно, Солом Гудманом? Правильный ответ — никак.
Почесав репу, в третьем сезоне шоу-раннеры собрались с мыслями, и сюжет про Эрмантраута сделали всё-таки фоновым, почти закадровым, но совсем убрать не смогли, потому что он был ниточкой к появлению в сюжете Гуса Фринга, кроме того, требовала уже своего завершения история с попаданием Саламанки в состояние полуовоща... в общем, добрая половина сериала всё равно ушла на совершенно левые тёрки с Начо, его папой, тем же Эрмантраутом, а также сто раз перетёртые например в «Сикарио» способы доставки наркоты через границу. Триллер тут свой, конечно, был, но белые нитки торчали из него так нахально, что хочется уже сказать — сделайте отдельные приквелы «Лучше звоните Гусу» и «Лучше звоните Майку», а лучше перестаньте мучить седалищный нерв.
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Название сериала: Лучше звоните Солу
Оригинальное название: Better Call Saul
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О сериале "Лучше звоните Солу":
Спин-офф и отчасти предыстория культового сериала «Во все тяжкие», рассказывающий об адвокате Соле Гудмане (Боб Оденкирк).
Создатели и основные сценаристы те же: Винс Гиллиган и Питер Гулд.
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