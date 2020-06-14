|
Артемис Фаул | Трейлеры
Промо-ролик New :: 14.06.20
Название фильма: Артемис Фаул
Оригинальное название: Artemis Fowl
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Артемис Фаул":
Кеннет Брана после неудачи с «Восточным экспрессом» решил продолжить свою режиссёрскую карьеру, поставив для «Диснея» экранизацию подросткового романа про ограбление подземного мира лепреконов и их техномагию.
все трейлеры
|
Артемис Фаул:
Артемис Фаул: Артемий Артемьевич
Личная жизнь: Уходя уходи
Джуди и Панч: Бей сильнее
Рик и Морти: Сезон 4: Альтернативное
Космические силы: Ради мира во всём мире
Артемис Фаул : Нееет | BadGary
Это было ужасно. Причем ужасно абсолютно все. Вроде и актеры неплохие, но играли они как будто каждому в пятую точку поместили ежа... далее
11 июня, четверг
10 июня, среда
9 июня, вторник
4 июня, четверг
|
|
|
|
|
«Артемис Фаул», рецензия «Рик и Морти», 4 сезон, отзыв «Космические силы», отзыв «Джуди и Панч», отзыв «Солнечные противоположности», отзыв Сериал «Личная жизнь», отзыв «Капоне», отзыв Сериал «Великая», отзыв Сериал «Светила», отзыв Сериал «Защищая Джейкоба», отзыв «Кровавые машины», отзыв «Ассистент звезды», отзыв