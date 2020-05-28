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Артемис Фаул | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 11 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 28.05.20
Название фильма: Артемис Фаул
Оригинальное название: Artemis Fowl
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О фильме "Артемис Фаул":
Кеннет Брана после неудачи с «Восточным экспрессом» решил продолжить свою режиссёрскую карьеру, поставив для «Диснея» экранизацию подросткового романа про ограбление подземного мира лепреконов и их техномагию.
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Артемис Фаул:
Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Дожить до утра: Не стреляй
Охота: Их борьба
Тёмное наследие: Сжечь всё
Светила: Двойная звезда
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