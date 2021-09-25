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Армия воров | Трейлеры
Русский трейлер New :: 25.09.21
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Название фильма: Армия воров
Оригинальное название: Army of Thieves
Планы выпуска: 2021 год
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О фильме "Армия воров":
Маттиас Швайгхёфер и Натали Эммануэль («Игра престолов», «Форсаж») в приквел-спиноффе зомбо-триллера Зака Снайдера для «Нетфликс» «Армия мертвецов» о персонаже Швайгхёфера — гениальном взломщике сейфов. Режиссёром проекта выступил сам Швайгхёфер.
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