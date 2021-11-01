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Армия воров

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Рецензия: Большой пуф

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 1 ноября 2021
Рецензия

«Армия воров» — спин-офф про второстепенного, но самого интересного персонажа «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Причём зомби-апокалипсис в нём минимальный и вставной: он по телевизору и во снах главного героя. А жанрово и сюжетно фильм — это криминальная комедия про ограбления банков. Каким образом и, главное, когда Снайдер осознал, что немецкий взломщик Людвиг Дитер — его лучший персонаж, это, конечно, интересный вопрос. Как и то, почему режиссёром оказался сам Маттиас Швайгхёфер, который играл Дитера. Или с самого начала это была инициатива Швайгхёфера, вовремя вписавшегося в мастермайнд-план Снайдера сделать личный зомби-франчайз? Потому что буквально сейчас снимается ещё один спин-офф, но теперь уже сериал.

Так много вопросов, и так мало ответов. Но Швайгхёфер с поразительно скромным, по всей видимости, бюджетом отправился в Европу снимать свой «Форсаж». Людвиг Дитер стал клерком Себастианом с фамилией, которую никто не может выговорить (ироничная шутка в сторону актёра-режиссёра). Он мечтает взламывать сейфы и фанатеет от сейфо-инженера Ханса Вагнера, в свою очередь фанатевшего от композитора Рихарта Вагнера. Разумеется, однажды ему дают возможность взломать вагнеровские шедевры.

Армия воров

Что движет Дитером весь фильм — понятно, это творческий вызов и нердовское любопытство. Что движет остальными героями фильма — понятно не очень. Они гоняются за сейфами даже не ради денег, а ради плохо сформулированной славы людей, которые взломали сейфы Вагнера. Но настоящий взломщик здесь только один. Только Дитер своим острым слухом и аккуратными пальцами подбирает правильные комбинации, разгадывая несложные загадки на знание скандинавских мифов, пока грузовик с ним и сейфом заносит на серпантинах. Остальные воспроизводят самые простые и банальные ограбления в кино.

Только один Дитер — сформулированный как персонаж, а не идея персонажа. Рядом с ним — чудовищная креативная беспомощность. Там и карикатура на киношных альфа-самцов, которая по сценарию стёбется над Николасом Кейджем, но в реальности до деталей воспроизводит Хью Джекмана. Там тимлид, которая пытается что-то себе доказать, что даже не знает, что. Там хакер, которая настолько крутой хакер, что неоднократно лажает, и ещё у неё есть брат за кадром, и это всё, что мы знаем. Там типа крутой водила, у которого только две черты — он всегда жрёт, и он тупой. Наконец, там есть мужик из интерпола, который хочет всех поймать, потому что «слишком долго за вами гоняюсь» и потому что один из них прострелил ему жопу. Буквально — жопу. Все эти придурки едва прописаны и отталкивающе плохо сыграны. Все, кроме главного героя, которого играет режиссёр фильма. Дитер у него замечательный. У него есть драма и развитие. За него единственного переживаешь, несмотря на беспредельно ленивый, не выдерживающий никакой критики сценарий и, опять же, не выдерживающую никакой критики дешёвую телевизионную съёмку с безвкусным любительским монтажом и плоским светом.

Смотреть это скучно. Швайгхёфер получил возможность сделать кино лучшее, чем сделал Снайдер, потому что создать фильм хуже «Армии зомби» нужно ещё постараться. Ну вот он и постарался. Сделал ещё скучнее и тупее. Зато своего персонажа раскрыл, это правда, и поэтому как приквел «Армия воров» на удивление работает: хочется увидеть продолжение приключений Дитера. Открытый финал «Воров» как будто обещает: это только начало. Но это подлое обещание, конечно.

Армия воров

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Название фильма: Армия воров
Оригинальное название: Army of Thieves
Планы выпуска: 2021 год
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О фильме "Армия воров":

Маттиас Швайгхёфер и Натали Эммануэль («Игра престолов», «Форсаж») в приквел-спиноффе зомбо-триллера Зака Снайдера для «Нетфликс» «Армия мертвецов» о персонаже Швайгхёфера — гениальном взломщике сейфов. Режиссёром проекта выступил сам Швайгхёфер.

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Армия воров:

Армия воров
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 16
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Армия воров: Большой пуф
Швайгхёфер получил возможность сделать кино лучшее, чем сделал Снайдер. Ну вот он и постарался. Сделал ещё скучнее и тупее

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

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