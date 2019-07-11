Рецензия: Белый воробей

Роман КОРНЕЕВ , 11 июля 2019

Некогда главный французский мастер коммерческого кино Люк Бессон вот уже 20 лет, собственно с выхода «Жанны Д'Арк», время от времени снимает женское кино, ненадолго отвлекаясь от очередных «минипутов» или «Валериана». Не то чтобы он на всех прочих фильмах халтурит как-то специально, но именно женские фильмы у него обычно получаются (кто сказал «Адель»?). «Ангел-А», «Леди», «Люси». Они очень разные, но все в чём-то снятые от души и для души. Однако если вы рассчитываете на то, что «Анна» из таковских, то это зря. Это как раз типичный бессоновский продюсерский проект, сделанный с холодными ушами ради бабла, что чувствуется ещё по трейлеру, и чудесным образом у Бессона такое кино бабла никогда не приносит. На старости лет старина Люк внезапно выяснил, что почти банкрот, и решил немного подзаработать на однажды выстрелившей теме. «Люси 2» всё почему-то не движется, а тут подвернулась, понимаешь, Саша Лусс во всей своей неземной красе, чего бы не попробовать.

Только, во-первых, и время для такого кино безвозвратно ушло, и сценарий ну совсем аховый, а тут ещё и «Красный воробей» год назад прочирикал, а два года назад — «Блондинка» повзрывала. Так что мало того, что заезженно, пропитано насквозь клюквой с сахаром, так ещё и наша Саша ну совсем не Дженнифер Лоуренс, и полсиськи боди-дабла и две-три боёвки в исполнении специально нанятых каскадёров за весь фильм — это в наши дни очень странный способ заставить зрителя раскошелиться. Потому что всё остальное время это ну чистый бред.

Ноутбуки, мобилы, «мерседесы» и банкоматы (окей, «первый и единственный» банкомат) посреди заснеженной Москвы 1988 года. «Русские фотомодели» тогда же. Спецназ ЦРУ, в полной экипировке бегающий по Парижу. Агентша, играющая с председателем гэбэ в шахматы в его собственном кабинете. Охочие до сексу агенты ЦРУ. Перестрелки посреди бела дня с криминальными боссами в ресторане под романтическим названием «Моспивпром». Божечки, да «Красный воробей» на этом фоне смотрится детально выверенным драматическим, почти документальным кино. Там агентов хотя бы готовили. А тут на такие лишние детали вообще никто не смотрит. Мы только и знаем, что девонька на языках шпрехает. Зэ тэйбл. Кто и как научил её так стрелять и драться? С какого перепугу сам факт атомной блондинистости делает её фотомоделью? А, Саша Лусс и есть... оно и видно, что фильмография её состоит из камео в том же «Валериане».

Потому что это главная печаль. Весь фильм гражданочка ходит с одним выражением лица, именно что типичной фотомодели, только если Ри Расмуссен в «Ангеле-А» это шло, потому что там и нужно было играть существо бестелесное и нематериальное, то тут мы даже нахмурить лобик не умеем толком, потому что мы не в курсе, зачем нам портить милашку. В общем, ничего выдавить из актрисы за весь фильм режиссёру не удалось, пришлось отыгрываться на второстепенных персонажах. И тут всё шоу ворует Хелен Миррен в очках Эдны из «Суперсемейки». Вот она тут хоть и для чистого фэнтэзи (откуда в советском гэбэ такие персонажи), но хороша. Хитрая, жёсткая, но не бессмысленно жестокая, как Рэмплинг в «Воробье», опять же, на ней все финальные твисты и держатся. Ну и в самом начале немного повеселило камео Петрова, вы знаете Руса. Полубандитский гопник-истеричка получился из него натуральный, Бондарчуку присмотреться.

Впрочем, ни быстро исчезающий Петров, ни Киллиан Мёрфи, будто проклятый Ноланом, и навечно застрявший вот в таких вот ничтожных рольках, ни Миррен кино не спасают. Потому что тупо, потому что скучно, потому что не интересно. Если такой же планируется и «Люси 2» то лучше не надо.