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Название фильма: Последствия

Оригинальное название: Aftermath

О фильме "Последствия":

Фильм по мотивам событий, происходивших после авиакатастрофы в 2002 году над Боденским озером, произошедшей по вине диспетчера. Спустя два года его выследил и убил муж, у которого погибли жена и двое детей.

В главной роли: Арнольд Шварценеггер.

Режиссёр: Эллиотт Лестер.