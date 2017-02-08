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Последствия | Трейлеры

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Трейлер New :: 08.02.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Последствия
Оригинальное название: Aftermath
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» Голливуд » Драмы
О фильме "Последствия":

Фильм по мотивам событий, происходивших после авиакатастрофы в 2002 году над Боденским озером, произошедшей по вине диспетчера. Спустя два года его выследил и убил муж, у которого погибли жена и двое детей.

В главной роли: Арнольд Шварценеггер.

Режиссёр: Эллиотт Лестер.

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Последствия
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