Энтони Хопкинсу — 80 31 декабря исполнилось 80 лет знаменитому британскому и американскому актёру Энтони Хопкинсу...

Китайский прокат приближается к американскому По итогам 2017 года китайский прокат окончательно закрепился в качестве единственной реальной альтернативы Голливуду...