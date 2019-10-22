Режиссёр Дэвид Линч получил почётную премию «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук...

Как и в случае всякого масс-старта, отечественная касса обязана была на неделе обвалиться, вопрос был только — насколько...