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Зомбилэнд 2: контрольный выстрел | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 3 New :: 22.10.19

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Все ролики фильма "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел" (14, из них 4 новых)
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Рецензия » По правилам и без Гоша БЕРЛИНСКИЙ

 
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Название фильма: Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
Оригинальное название: Zombieland: Double Tap
Прокат в России фильма "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел": 24 октября 2019 года
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О фильме "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел":

Режиссёр первого «Зомбиленда» Рубен Фляйшер представляет продолжение спустя 10 лет с теми же персонажами. Помимо классического состава — Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Эбигейл Бреслин и Билла Мюррея в роли самого себя в фильме приняли участие: Зои Дойч, Розарио Доусон, Люк Уилсон.

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Зомбилэнд 2: контрольный выстрел:

Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 29
трейлеры: 14

Рецензии и обзоры

Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
Авторы словно забыли за 10 лет главное, что первая часть была про романтику прерий, про роуд-муви, про дружеские подколы, а не про дебош в овальном кабинете

Портрет девушки в огне: История призраков
Если целью было освободить место для актёров, то в результате они становились не только главным, но чуть ли не единственным источником энергии

Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти
В итоге слили всех, включая ту же Малефисенту. Системная ошибка, которая так и осталась ошибкой

Жить с самим собой: Оба хуже
Драки, где в конце обнимаются, срывы покровов, похищения и запои, у которых нет последствий, факапы, которые разрешаются хэппи-эндом — это всё слишком сладко. Нельзя высмеивать ничего вполсилы.

Джокер: Я существую
Фильм лишь натягивает на себя маску «артхаусного кино», в реальности это невероятно зрительское кино
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