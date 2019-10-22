|
Зомбилэнд 2: контрольный выстрел | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 29 | трейлеры: 14 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Отрывок 3 New :: 22.10.19
Ссылки по теме:
Рецензия » По правилам и без Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Название фильма: Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
Оригинальное название: Zombieland: Double Tap
Прокат в России фильма "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел": 24 октября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Независимое кино » Трэш
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел":
Режиссёр первого «Зомбиленда» Рубен Фляйшер представляет продолжение спустя 10 лет с теми же персонажами. Помимо классического состава — Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Эбигейл Бреслин и Билла Мюррея в роли самого себя в фильме приняли участие: Зои Дойч, Розарио Доусон, Люк Уилсон.
все трейлеры
|
Зомбилэнд 2: контрольный выстрел:
Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
Портрет девушки в огне: История призраков
Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти
Жить с самим собой: Оба хуже
Джокер: Я существую
28 октября, понедельник
Режиссёр Дэвид Линч получил почётную премию «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук...
27 октября, воскресенье
В отсутствие значимых новинок главным вопросом заокеанского уикенда были размеры падений прежних лидеров...
Как и в случае всякого масс-старта, отечественная касса обязана была на неделе обвалиться, вопрос был только — насколько...
26 октября, суббота
25 октября, пятница
|
|
|
|
|
«Зомбилэнд 2», отзыв «Джокер», рецензия «Малефисента: Владычица тьмы», рецензия «К звёздам», рецензия «Пастырь», финал, отзыв «Портрет девушки в огне», рецензия «В высокой траве», отзыв «Гемини», рецензия «Жизнь с самим собой», отзыв «Охотник за разумом», 2 сезон, рецензия «El Camino: Во все тяжкие», отзыв