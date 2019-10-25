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Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
о фильме: рецензия | кадры: 29 | трейлеры: 14 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Добить, чтоб не мучился
Пока «Ходячие мертвецы» идут себе и идут, уже не только без Карла, но и без Рика, зато с Альфой и Ниганом, кино с ожившими мертвецами, успешно пережив свой очередной рассвет (включая «Гордость и предубеждения и зомби»), благополучно опять упокоилось, и на фоне этой стагнации появление на свет «Зомбилэнда 2» с тем же составом нельзя объяснить ничем, кроме ностальгии авторов по старым временам десятилетней давности, когда и шутка про зомби Билла Мюррея была свежее, и Эбигейл Бреслин ещё не относилась к бодипозитиву, и Джесси Айзенберг ещё не сыграл в «Социальной сети» и «Бэтмане против Супермена», а потому играл задрота совершенно заслуженно, а не в рамках голливудского толстовства.
Сейчас же, после того как Мюррей буквально зачастил в зомботему, а Рубен Фляйшер после «Венома» вполне себе в мэйнстриме и в подобных самоделках больше не нуждается, необходимость именно такого камбэка напоминает по своей актуальности очередную комедию из вселенной «вью-аскью», которую снимают просто чтобы развеять скуку. И это чувствуется с первых кадров, поскольку перед нами классический голливудский сиквел по формуле «всё то же, только в два раза больше». Каждая шутка первого фильма повторяется в кадре, а в качестве добавки к уже имеющимся «правилам» присовокупливается пара новых. В буквальном смысле.
То есть в кадр добавляется ещё одна парочка «крутой и задрот», на одну мега-тачку залазит другая. У Коламбуса теперь две тёлки, а не одна, а домик Билла Мюррея сменяется на домик Короля и Белый Дом. Вместо Мюррея так и не удалось притащить ещё и Билла Эйкройда, ну, не случилось, в остальном же единственное откровение сиквела — это пара диалогов с блондинкой и прыжок бизона в конце. Вот в общем и всё. В остальном те же записки (две), те же зомби (плюс Т-800, фильм вообще выглядит вирусной рекламой выходящего тут скоро «Терминатора»), в конце все пускают фейерверки. Даже послетитрового Мюррея вставили ну совсем не смешно, потому что шутка про фурболл, ну как бы да. Как и нечаянная пародия на Yesterday. Авторы словно забыли за 10 лет главное, что первая часть была про романтику прерий, про роуд-муви, про дружеские подколы, а не про дебош в овальном кабинете или блевание на камеру. Хотя, вотэтоповорот с блондиночкой, пожалуй, войдёт в десятку лучших вотэтоповоротов этого десятилетия.
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Название фильма: Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
Оригинальное название: Zombieland: Double Tap
Прокат в России фильма "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел": 24 октября 2019 года
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О фильме "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел":
Режиссёр первого «Зомбиленда» Рубен Фляйшер представляет продолжение спустя 10 лет с теми же персонажами. Помимо классического состава — Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Эбигейл Бреслин и Билла Мюррея в роли самого себя в фильме приняли участие: Зои Дойч, Розарио Доусон, Люк Уилсон.
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Зомбилэнд 2: контрольный выстрел:
Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
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