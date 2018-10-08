|
Ральф против интернета, Ральф 2 / Ральф 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Русский трейлер 3 New :: 08.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Ральф против интернета
Оригинальное название: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Прокат в России фильма "Ральф против интернета": 22 ноября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Ральф против интернета":
Спустя шесть лет после событий первого фильма Ральф и Ванилопа выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять просторы интернета. Роли озвучили: Келли Макдональд, Кристен Белл, Мэнди Мур, Тараджи П. Хенсон и другие.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ральф против интернета, Ральф 2:
Веном: Доктор Веном и мистер Харди
Галерея: Comic Con Russia 2018
Чёрный клановец: Тема вечна
Звезда родилась: Пой свою песню
Новинки октября: «Веном», «Эль Рояль», «Супербобровы 2» и «Смолфут»
Тот факт, что «Веном» оказался чуть ли не единственным значимым релизом октября, предполагал...
7 октября, воскресенье
Тот факт, что франчайз родился, был понятен уже в ночь с четверга на пятницу, когда за океаном ночные превью принесли «Веному» $10 млн...
6 октября, суббота
|
|
|
|
|
Comic Con Russia 2018, фото «Веном», рецензия «Непрощённый», рецензия «Звезда родилась», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия «Человек, который убил Дон Кихота», отзыв «Хищник», отзыв «Мэнди», отзыв «Чёрный клановец», отзыв «Простая просьба», рецензия Сериал «Касл-Рок», отзыв «Проклятие монахини», отзыв