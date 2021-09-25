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Ведьмак | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

Промо-ролик, сезон 2 New :: 25.09.21

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Все ролики сериала "Ведьмак" (18, из них 2 новых)
Ссылки по теме:
Рецензия » Хммм Гоша БЕРЛИНСКИЙ

 
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Название сериала: Ведьмак
Оригинальное название: Witcher
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Ведьмак":

Генри Кэвилл в сериале Netflix по фэнтези-вселенной Анджея Сапковского.

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» Промо-ролик, сезон 2
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Основание О съёмках
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Ведьмак:

Ведьмак
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 14
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Дюна: Мессии Дюны + подкаст

Обилие почти не описанного в книге Каладана и разнообразных построений на плацу - чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить, смонтировав всё максимально неспешно

Холодный расчёт: Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей

Бестселлер: Дедушка старенький, ему всё равно
Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным

Сколько стоит жизнь?: Фонд сломан
Зная традиционную схему душеспасительных ЖЗЛ-драм, несложно догадаться о драматургии фильма

Петровы в гриппе: Прикосновение Снегурочки
Разрозненная и разбросанная хтонь к финалу, как и в романе, успешно собирается воедино, оставляя вполне целостный образ
Ещё рецензии

Обновления

25 сентября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Армия воров, Army of Thieves
» Русский трейлер
» Трейлер

Ведьмак, Witcher
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Очень странные дела
Очень странные дела, Stranger Things
» 4 сезон, превью

24 сентября, пятница

Параллельные матери, Madres paralelas new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Спенсер: Тайна принцессы Дианы, Spencer
» Трейлер
» Русский тизер-трейлер

Вестсайдская история, West Side Story new
постеров: 2, кадров: 14
» Русский трейлер 2
» TV-ролик 2
» TV-ролик
» Трейлер
» Русский отрывок
» Русский трейлер

23 сентября, четверг

Аллея кошмаров, Nightmare Alley new
постеров: 1, кадров: 7
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

Французский вестник, French Dispatch
» Музыкальный ролик

Веном 2, Venom: Let There Be Carnage
» Репортаж с премьеры
» О съёмках

Семейка Аддамс: Горящий тур, Addams Family 2
» Промо-ролик
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22 сентября, среда

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Учёности плоды new
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Афиша кино: "Дюна", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Холодный расчёт", "Иван Денисович", "My Little Pony: Новое поколение", "Клаустрофобы 2: Лига выживших", "Босс-молокосос 2", "После пробуждения"
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