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Дикая парочка | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок 2 New :: 16.02.21

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Название фильма: Дикая парочка
Оригинальное название: Wild Mountain Thyme
Прокат в России фильма "Дикая парочка": 11 февраля 2021 года
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О фильме "Дикая парочка":

Эмили Блант, Джейми Дорнан, Кристофер Уокен, Джон Хэмм в ирландской мелодраме.

По одноимённой пьесе Джона Патрика Шейнли («Сомнение»).

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Дикая парочка:

Дикая парочка
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

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Тимберлейк получил ту драматическую роль, с которой он, безусловно, мог прекрасно справиться (и справился), но из которой очевидно, что он заслуживает большего

Дикая парочка: Деревенская мелодрама
Поскольку ирландец не может не рассказывать истории, то он обязательно вернётся, даже если его об этом не просили

Опасный соблазн: Секс — это опасно
Никто не может быть обвинён в преступлении иначе как по приговору суда. Но он же двух-то человек точно завалил, не? Хотя, они оба были белые

Дорогие товарищи!: Конец оттепели
Ракурс повествования — со стороны партийной номенклатуры, такой себе холодно-отстранённой, занятой высокими помыслами и драками бульдогов под ковром

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