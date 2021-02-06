|
Дикая парочка | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
Русский TV-ролик New :: 06.02.21
Название фильма: Дикая парочка
Оригинальное название: Wild Mountain Thyme
Прокат в России фильма "Дикая парочка": 11 февраля 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Дикая парочка":
Эмили Блант, Джейми Дорнан, Кристофер Уокен, Джон Хэмм в ирландской мелодраме.
По одноимённой пьесе Джона Патрика Шейнли («Сомнение»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Дикая парочка:
Экспансия: 5 сезон: Я твой мать
Заступник: Аста ла виста
Воздушный бой: Под крылом самолёта
Дьявол в деталях: Анти-Зодиак
Смертельная зона: Я, андроид
Экспансия : Пятый сезон | BadGary
Хм, мой предыдущий комментарий по четвертому сезону, легко перекладывается на пятый... далее
5 февраля, пятница
4 февраля, четверг
3 февраля, среда
2 февраля, вторник
|
|
|
|
|
«Дьявол в деталях», отзыв «Душа», отзыв «Экспансия», 5 сезон, отзыв «Охотник на монстров», отзыв «Огонь», отзыв «Чудо-женщина 1984», рецензия «Девушка, подающая надежды», отзыв «Смертельная зона», отзыв «Воздушный бой», отзыв «Земля кочевников», отзыв «Беги, прячься, борись», отзыв «Фрагменты женщины», отзыв