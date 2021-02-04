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Дикая парочка | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок New :: 04.02.21

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Название фильма: Дикая парочка
Оригинальное название: Wild Mountain Thyme
Прокат в России фильма "Дикая парочка": 11 февраля 2021 года
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О фильме "Дикая парочка":

Эмили Блант, Джейми Дорнан, Кристофер Уокен, Джон Хэмм в ирландской мелодраме.

По одноимённой пьесе Джона Патрика Шейнли («Сомнение»).

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Дикая парочка:

Дикая парочка
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

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Дьявол в деталях: Анти-Зодиак
Режиссёр снимает знакомый сюжет, где вместо реального расследования парочка самовлюблённых детективов находит себе подозреваемого

Смертельная зона: Я, андроид
Нарочитые «украинцы», больше похожие на абстрактных «албанцев», нарочитые террористы на полсмены, нарочитый армейский бардак

Охотник на монстров: Голденэкс
Йовович скачет по пустыне, теряя бойцов, местные пытаются её вразумить-подготовить, потом, спустя пяток однообразных локаций, финальный босс

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки
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