|
Дикая парочка | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный отрывок New :: 04.02.21
Название фильма: Дикая парочка
Оригинальное название: Wild Mountain Thyme
Прокат в России фильма "Дикая парочка": 11 февраля 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Дикая парочка":
Эмили Блант, Джейми Дорнан, Кристофер Уокен, Джон Хэмм в ирландской мелодраме.
По одноимённой пьесе Джона Патрика Шейнли («Сомнение»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Дикая парочка:
Воздушный бой: Под крылом самолёта
Дьявол в деталях: Анти-Зодиак
Смертельная зона: Я, андроид
Охотник на монстров: Голденэкс
Душа: Я получил эту роль
3 февраля, среда
2 февраля, вторник
1 февраля, понедельник
Как и ожидалось неделю назад, заокеанский прокат заполучил себе заметного новичка, потому валовая касса тут же вернулась до привычного уже объёма $12 млн. Из них $5 млн...
|
|
|
|
|
«Дьявол в деталях», отзыв «Душа», отзыв «Смертельная зона», отзыв «Охотник на монстров», отзыв «Огонь», отзыв «Чудо-женщина 1984», рецензия «Девушка, подающая надежды», отзыв «Новости со всех концов света», отзыв «Воздушный бой», отзыв «Земля кочевников», отзыв «Беги, прячься, борись», отзыв «Фрагменты женщины», отзыв