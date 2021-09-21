Кинокасса России: «Дюна» показывает лучший постковидный старт Российский прокат, как и прочие рынки, где случился перенос «Дюны» с октября на сентябрь...

Подкаст «Мы ругаем»: «Дюна», прекрасная и ужасная «Дюна» Дени Вильнёва в России стартовала удачно, но на этом история нового захода для одной из самых незадачливых франшиз в истории кино только начинается. Осознанно или...