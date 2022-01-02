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Вестсайдская история

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Перед рассветом

Надежда ЗАВАРОВА, 2 января 2022
Рецензия

Случается, что эпоха ещё не полностью себя выразила, а Стивен Спилберг уже снял весьма точное её киновоплощение. Зритель ещё не до конца сформулировал свои мечты и чаяния, а режиссёр уже создал фильм, отвечающий душевному состоянию и желаниям публики. Особую продюсерскую чуткость Спилберг проявляет, работая над каждой из своих картин. Будь-то «Челюсти», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера» — все эти такие разные проекты объединяет тот факт, что они вышли на экраны крайне своевременно, именно в тот момент, когда могли произвести на зрителя наиболее глубокое впечатление.

«Вестсайдская история» не стала исключением из этого правила. И своевременность её появления уводит на второй план тот факт, что посвятивший фильм отцу Спилберг с детства любил музыку Леонарда Бернстайна и всегда мечтал снять свою версию бродвейской сказки о ловко залезающем на металлические лестницы нью-йоркских домов Ромео и его пуэрториканской Джульетте. Сегодня, когда люди находятся в постоянном стрессе из-за неминуемых перемен, пандемии, полного отсутствия стабильности, когда практически всё, что происходит с ними в повседневности, пугает и настораживает, так хочется спастись от реальности и оказаться в настоящем кинематографическом приключении, где всё подчинено ритму и законам жанра мюзикла. И где каждый музыкальный номер позволяет тебе пережить сильную эмоцию, отчётливо выраженную звуком, светом, движением камеры, монтажным переходом. В этой эмоции нет полутонов, но есть ясность и глубина переживания. Ведёт зрителя по экранной истории внимательная камера Януша Каминского, которая подчёркивает выразительность каждой детали: вот яркий, насыщенный цвет платья танцовщицы, прославляющей жизнь в Америке, а вот приятная глазу геометрия лестниц, кирпичных стен и бельевых верёвок, натянутых между окон. А самое главное: в этой обутой в удобные кеды греческой трагедии всё подчинено року: драматического исхода противостоянию двух банд не избежать, от судьбы не уйти никому, даже искренним и страстным влюблённым. И в этой предрешённости финала кроется для зрителя важный источник душевной опоры. Ведь в истерзанном непредсказуемостью современном мире так спокойно и радостно наблюдать за ясным, логичным киноповествованием, где все дороги ведут в ритм и обаяние хореографии Джерома Роббинса и Джастина Пека, в задорную бесхитростность песенных текстов Стивена Сондхайма и во всегда точно передающие состояние героев мелодии Леонарда Бернстайна.

Вестсайдская история

«Вестсайдская история» Спилберга не дарит жанру киномюзикла особых новаций и экспериментов, но она способна вдохновить зрителя. А режиссёр в очередной раз показывает своё умение выбирать актёров, которые существуют в своих образах исключительно органично. Майк Фейст (Риф) притягателен своим хулиганским максимализмом, Девид Альварез (Бернардо) подкупает врождённым шармом и принципиальностью своего героя. Дебютантка в большом кино Рейчел Зеглер наделяет влюблённую Марию очарованием и непосредственностью. Ариана ДеБос сделала свою Аниту такой жизнелюбивой, ироничной и стойкой, что даже в чём-то превзошла Риту Морено, прославившую образ Аниты в классической версии «Вестсайдской истории» Роберта Уайза. Ансель Элгорт (Тони) на фоне коллег по съёмочной площадке выглядит несколько скованно и однотипно, но и он преображается на время музыкальных номеров, становясь живым и пластичным.

Главным оммажем киноверсии 1961 года стало приглашение Риты Морено на роль вдовы аптекаря Валентины, персонажа, придуманного сценаристом Тони Кушнером специально для фильма Спилберга. Актрисе удалось создать очень живой и практически незаменимый для истории образ, хотя её героиня выполнят в сюжете функцию, прежде отведённую аптекарю Доку. А её исполнение композиции Somewhere — один из самых трогагательных и с актёрской точки зрения выразительных моментов фильма. Эта сцена вселяет в зрителя надежду. В стремлении воодушевить публику и утвердить её в мысли о том, что жизнь важнее любого конфликта, Спилберг весьма последователен. Рассказывая на экране о судьбах своих героев, режиссёр подчёркивает, что в современном мире неприятие другого, отличающегося чем-то от тебя человека лишь усугубляется, что сегодня люди часто раздражены и жестоки по отношению друг к другу. Но эти же люди могут совладать с собой и стать более человечными. И тогда по суровым, сумеречным, кирпичным стенам нашего мира, как в финальных титрах «Вестсайдской истории», побегут солнечные зайчики, обещающие ласку рассвета. И однажды жизнь улыбнётся новому фильму о себе.

Вестсайдская история


 
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Название фильма: Вестсайдская история
Оригинальное название: West Side Story
Прокат в России фильма "Вестсайдская история": 9 декабря 2021 года
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О фильме "Вестсайдская история":

Стивен Спилберг экранизировал классический бродвейский мюзикл.

В главной роли: Ансель Элгорт («Малыш на драйве»).

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Вестсайдская история:

Вестсайдская история
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 14
трейлеры: 20

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Вестсайдская история: Перед рассветом
Случается, что эпоха ещё не полностью себя выразила, а Стивен Спилберг уже снял весьма точное её киновоплощение

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