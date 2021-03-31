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Гениальное ограбление

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Всё нормально

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 31 марта 2021
Рецензия

На западных рынках фильм называется скромно и безлико «Хранилище» или «Спуск». У нас — нескромно, но тоже безлико — «Гениальное ограбление». Сразу видно отношение прокатчиков к зрителям, но речь о другом — видно, что кино изначально лишено каких-либо амбиций.

Но тут это парадоксально в плюс. В кадре случайным образом собрались разные хорошие, но не достигшие хайповой славы актёры, в основном, сериалов, режиссёр — такой же хороший, но тоже не достигший славы создатель «Репортажей», когда-то знаковых испанских зомби-ужасов, и все они делают хорошее, но обречённое на нулевой шум в соцсетях специфическое развлечение ни для кого — чистое жанровое кино про ограбление. Команда охотников за сокровищами собирается за большим столом с чертежами почти с первых минут и до конца остальных почти двух часов занимается только ограблением: раздумьями, вылазками, переодеваниями, взломами и обманами. То есть, всем тем, чем сейчас занимаются в «Форсаже», если убрать оттуда аттракционы и семейную мелодраму.

Гениальное ограбление

Каннингэм в роли сира Давоса, Сэм Райли — чисто для необязательного финального твиста и неубедительного конфликта внутри команды, Бёрджес-Фрисби ради гендерного разнообразия, а Фредди Хаймор — как почти полноценный главный герой, способный студент-инженер с привычками эксцентричного сорокалетнего гения из подвала со склонностью к алкоголизму и асоциальности. Команда архетипов, которые ходят из одного подобного фильма в другой, но Балагуеро умеет показывать таких персонажей текстурно, живо, и есть в этом случайном кастинге, в том, как они взаимодействуют друг с другам, такая приятная, уютная гармония.

Кино вообще уютное очень. В меру предсказуемое, но со своими чеховскими ружьями, которые сначала неловко вставляются в сюжет, потом вытесняются из памяти интенсивными событиями и, наконец, выстреливают. Не то чтобы они несут смысл: так, развлечения ради, как и всё кино. Авантюра ради авантюры — вот мотивация буквально за всем в этом фильме. Она объясняет, как и то, зачем эти замечательные люди собрались ограбить таинственное банковское хранилище, так и почему оно такое таинственное, и почему такое сложное. А ещё почему на самом деле снимали это кино (кроме денег). В конце авторы ещё игриво затизерят продолжение, но, кажется, сами прекрасно понимая, что его не будет. Притворятся, что оно кому-то нужно. А в ответ я притворюсь, что так и есть.

Гениальное ограбление


 
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Название фильма: Гениальное ограбление
Оригинальное название: Way Down
Прокат в России фильма "Гениальное ограбление": 15 апреля 2021 года
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О фильме "Гениальное ограбление":
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Гениальное ограбление:

Гениальное ограбление
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 11
трейлеры: 2

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