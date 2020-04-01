Рецензия: Боже, как я пил

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 1 апреля 2020

Есть проблема со всеми этими фильмами, где знаменитые актёры рассказывают о личных проблемах. Они заново переживают всё на площадке, чтобы потом показать миллионам людей, и сложно определить, сколько здесь нарциссизма, а сколько — групповой терапии. То есть, вообще все такие фильмы — терапевтические, но для кого и насколько — всегда вопрос. Есть большая разница между «К звёздам», где у разведённого Питта личностный кризис, но он не требует к себе жалости, и «Рестлером», где Микки Рурк просто играет одноногую собачку. Есть разница между публичной рефлексией и попыткой оправдаться и получить второй шанс.

Теперь страдавший от алкоголизма, а потом и развода Бен Аффлек снялся в фильме про страдавшего от алкоголизма и развода бывшую спортивную звезду. Для продвижения «Вне игры» это, конечно, удачный контекст, но для самого фильма, возможно, не очень, потому что не можешь отделить историю актёра от истории персонажа. Даже сам Аффлек не пытается этого делать, весь фильм проводя в своей обычной манере — руки в карманах — и, кажется, в своей обычной одежде. На это неловко смотреть. Особенно в предсказуемом финале, где герой таки уходит на терапию, выговаривается жене, просит у неё прощения, и все плачут, а потом испытывают облегчение.

Но как терапевтическое кино оно хорошее. Обманчиво простое: тут есть малозаметные, но изящные операторские решения и даже одна длинная однокадровая проходка, которая так гладко снята, что её можно не заметить. В целом классический по структуре и поворотам сценарий удачно прячет один неожиданный поворот и однажды аккуратно меняет весь фильм, и внутри этой мелодрамы гармонично вписано увлекательное и тоже хорошо мотивирующее спортивное кино. Сначала кажется, что деликатная музыка сделала половину фильма, но в действительности он именно что толково сделан, и без какой-либо напыщенности или фальши.