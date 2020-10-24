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Дедушка нелёгкого поведения

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Рыбалка с дедушкой

Роман КОРНЕЕВ, 24 октября 2020
Рецензия

Режиссёра Тима Хилла на этот проект приглашали понятно, зачем. Чтобы смесь «Губки Боба» и «Элвина и бурундуков», чтобы «детский» юмор про «пукни вверх», чтобы комедия. И русская локализация названия «Дедушка нелёгкого поведения» (или, ещё круче, раннее название «Где моя челюсть, чувак»), она тоже про это самое. Про то, как школота воюет со старшим поколением, а война есть война, правила быстро идут побоку, побочный ущерб и упавшее дерево в качестве жирной точки.

Но Тиму Хиллу почему-то хочется идти против сценария. Он как тот режиссёр из соседнего зала, всё ищет глубину там, где её нет в сценарии. И совсем ведь небольшое уточнение — автор решил для себя, что никакой войны не было. Внук на самом деле не ненавидит подселённого дедушку, а любит. И школа ему вовсе не ненавистна, а наоборот, там его ждут друзья, а местные булли больше похожи на неизбежное неудобство вроде ветрянки, а не на вселенское зло, от которого подростковые травмы на всю жизнь. И тоже самое касается всего в этом фильме.

По сути, это не комедия, а бесконфликтная мелодрама вроде сериала «Это мы», здесь все лапочки и все друг друга любят и ценят, что же до вставных гэгов, то они здесь оставлены чисто для того, чтобы оправдать содержимое трейлера. Ну, и чтобы отработать гонорар дублёрам Де Ниро, которым уж часто пришлось в итоге падать. Обидно другое — хорошую семейную мелодраму чуть не испортили совершенно не нужной здесь подростковой комедией.

Дедушка нелёгкого поведения


 
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Название фильма: Дедушка нелёгкого поведения
Оригинальное название: War with Grandpa
Прокат в России фильма "Дедушка нелёгкого поведения": 22 октября 2020 года
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О фильме "Дедушка нелёгкого поведения":

Роберт де Ниро, Кристофер Уокен, Ума Турман в комедии о войне дедушки и внука.

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Дедушка нелёгкого поведения:

Дедушка нелёгкого поведения
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Дедушка нелёгкого поведения: Рыбалка с дедушкой
Хорошую семейную мелодраму чуть не испортили совершенно не нужной здесь подростковой комедией

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