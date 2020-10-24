Рецензия: Рыбалка с дедушкой

Роман КОРНЕЕВ , 24 октября 2020

Режиссёра Тима Хилла на этот проект приглашали понятно, зачем. Чтобы смесь «Губки Боба» и «Элвина и бурундуков», чтобы «детский» юмор про «пукни вверх», чтобы комедия. И русская локализация названия «Дедушка нелёгкого поведения» (или, ещё круче, раннее название «Где моя челюсть, чувак»), она тоже про это самое. Про то, как школота воюет со старшим поколением, а война есть война, правила быстро идут побоку, побочный ущерб и упавшее дерево в качестве жирной точки.

Но Тиму Хиллу почему-то хочется идти против сценария. Он как тот режиссёр из соседнего зала, всё ищет глубину там, где её нет в сценарии. И совсем ведь небольшое уточнение — автор решил для себя, что никакой войны не было. Внук на самом деле не ненавидит подселённого дедушку, а любит. И школа ему вовсе не ненавистна, а наоборот, там его ждут друзья, а местные булли больше похожи на неизбежное неудобство вроде ветрянки, а не на вселенское зло, от которого подростковые травмы на всю жизнь. И тоже самое касается всего в этом фильме.

По сути, это не комедия, а бесконфликтная мелодрама вроде сериала «Это мы», здесь все лапочки и все друг друга любят и ценят, что же до вставных гэгов, то они здесь оставлены чисто для того, чтобы оправдать содержимое трейлера. Ну, и чтобы отработать гонорар дублёрам Де Ниро, которым уж часто пришлось в итоге падать. Обидно другое — хорошую семейную мелодраму чуть не испортили совершенно не нужной здесь подростковой комедией.