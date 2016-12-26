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О фильме "Время первых":

Продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссёр Юрий Быков (режиссёр заявил, что уволен с проекта) пытаются заработать, копируя «Гравитацию» Куарона, но с другим сюжетом.

История первого выхода в открытый космос, совершённого советским космонавтом Алексеем Леоновым, которого в фильме сыграл Евгений Миронов.