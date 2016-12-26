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Время первых | Трейлеры
о фильме: кадры: 12 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Тизер 2 New :: 26.12.16 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Время первых": 12 апреля 2017 года
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О фильме "Время первых":
Продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссёр
История первого выхода в открытый космос, совершённого советским космонавтом Алексеем Леоновым, которого в фильме сыграл Евгений Миронов.
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Время первых:
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