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Исчезновение | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 27.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Исчезновение
Оригинальное название: Vanishing
Прокат в России фильма "Исчезновение": 14 февраля 2019 года
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О фильме "Исчезновение":
Кристоффер Нюхольм (датский сериал «Убийство») снял британский нордический детектив о тайне крошечного острова Фланнан, где при неизвестных обстоятельствах пропали три смотрителя маяка.
В главной роли: Джерард Батлер.
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