|
Талли | Трейлеры
Трейлер 2 New :: 07.03.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Талли
Оригинальное название: Tully
Прокат в России фильма "Талли": 26 апреля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Талли":
Матери троих детей брат дарит ночную няню. Режиссёр: Джейсон Рейтман. Сценарий Дьябло Коди. В главной роли: Шарлиз Терон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Талли:
Галерея: Оскар-2018, фоторепортаж церемонии
Конец ***го мира: Безумству юных
Довлатов: Каша во рту
Немой: Неон-Берлин
Парадокс Кловерфильда: Монстро на орбите
Российская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию «Ника»...
6 марта, вторник
Оскар 2018, фоторепортаж Телевизионная трансляция прошедшей в минувшие выходные юбилейной 90-й церемонии вручения премии «Оскар» получила рекордно низкие рейтинги. По...
Звезда франшизы «Терминатор» Арнольд Шварценеггер сообщил, что съёмки шестой части начнутся в июне 2018 года...
Оскар 2018, фоторепортаж Фрэнсис Макдорманд расплакалась из-за пропажи золотой статуэтки, которую актрисе вручили на состоявшейся вчера юбилейной 90-й церемонии вручения...
» Трейлер
Черновик
Прокат в России: 25 апреля 2018 года
» Трейлер
Первому игроку приготовиться, Ready Player One
Прокат в России: 29 марта 2018 года
» TV-ролик
5 марта, понедельник
Оскар 2018, фоторепортаж В Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония вручения премий Американской киноакадемии...
Как и ожидалось, фальстарт главного новичка оказался его лебединой песней, полноценная премьера прошла под девизом «меньше плана»...
|
|
|
|
|
Оскар-2018, фото с цермонии «Чёрная пантера», рецензия «Довлатов», рецензия «Лёд», рецензия «О чём говорят мужчины 3», отзыв «Конец ***го мира», отзыв «Немой», отзыв «Смерть Сталина», отзыв «Рубеж», рецензия «Купи меня», отзыв «Парадокс Кловерфильда», отзыв «Леди Бёрд», отзыв Берлинский кинофестиваль 2018, фото