Рецензия: Жената с детьми

Роман КОРНЕЕВ , 13 июля 2018

Когда дуэт Рейтман-Коди в четвёртый раз после «Джуно», «Тела Дженнифер» и «Молодой взрослой» взялся за экранизацию очередных приключений женского тела и духа, на этот раз в возрасте 40+, это казалось вполне логичным продолжением общего мета-романа, в котором, по сюжету, мать двоих детей (и с определённым негативным опытом по поводу каждого из них) вынашивает и рожает третьего, после чего окончательно погружается во мрак и безысходность психологического одиночества современной матери на фоне страшного недосыпа, бесконечной череды подгузников и непреодолимого отвращения к себе вот такой. Выход один — подсунутая богатеньким и позитивным братцем «ночная няня», знакомство с которой начинается странно, продолжается ещё страннее, пока не наступает кульминационный момент, объясняющий, почему фильм называется «Талли», а не Марло (Джуно-Марло, ну вы поняли).

Даже просмотр трейлера оставляет всё на местах, это выглядело как лёгкий и жезнеутверждающий житейский ромком, мол, мы все справимся и на самом деле материнство — это не только груз, но и море счастья, и вообще, для того, чтобы справляться с детьми, не обязательна Мэри Поппинс, маячащая на горизонте со своим зонтиком, главное чтобы в доме был мир и порядок. Во всяком случае нечто такое нам обещали. Но на деле идут минуты, а потом и десятки минут фильма, а нас вместе с очередной раз обезобразившей себя для роли Шарлиз Терон продолжают третировать непрерывными «чудинками» пацана, а потом и бесконечной круговертью подгузник-молокоотсос-кровать, в своём однообразии больше похожей на агит-ролик движения чайлд-фри, нежели на хоть какую-нибудь комедию. Собственно тут за весь фильм ровно две шутки. Из них смешная — про скамейку.

То есть в том месте, где история Джуно всё-таки была лёгкой и воздушной, как это описывали некоторые зрители — в кадре творится полная жесть, а все ведут себя как шоколадные зайцы — в новом фильме Рейтман и Коди тщательно выносят мозг зрителю, предоставляя взамен ту самую Талли в исполнении Маккензи Дэвис, которая появляется из ниоткуда и ведёт себя как заправский социопат на охоте — командует, делает себя незаменимой, ничего не просит взамен и выглядит странно. Полное ощущение, что вместо салона мадам Корри в конце нас ждёт кровавая баня, в котором скамейка-муженёк будет ползать с перебитыми ногами по крови и кишкам своей семьи, а над ним с этой самой улыбкой будет стоять Талли и умиляться.

Когда же выясняется, что вместо кровавой бани будет русалка, то недоумение только возрастает. Между Талли и Марло в кадре настолько нет никакой рифмы, что все их странные диалоги выливаются лишь в большие глаза на сцене с униформой официантки, настолько это внезапно и нелепо. То есть буквально все посылы тут оказываются голословными и никуда не ведущими, а главной героине не нужно никакое спасение, а надо мол только принять то, что тебе уже никогда не будет 26, и всё, пока-пока, прими себя такой какая есть, и вообще не забивай себе мозги всякой ерундой, а то снег башка попадёт. Занавес. Муж вроде как что-то осознал, но тоже как-то на словах, как в сериалах, где произносят то, что нужно играть. Братец со своей позитивной семейкой вообще потерялся в процессе пиесы. Бывшую соседку даже не показали. Дети тоже были там же, разве что эдакий внезапный «карлсон» в социалке сошёл за антирекламу частных школ в пользу не стяжающих подвижников-бессеребренников, но в общем и вся любовь.