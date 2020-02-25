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Подлинная история банды Келли

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Поэтам здесь не место

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 25 февраля 2020
Рецензия

«Подлинная история банды Келли» новый фильм Курцеля, стремительно взлетевшего после «Макбета» и так же стремительно исчезнувшего после «Креда убийцы». В этот раз всё у него слишком тихо, постановочно скромно и мало интересно для всего мира, но одновременно радикально, свежо и вообще очень по-австралийски. И на очень австралийскую историю. Нед Келли был местным Робин Гудом, грабителем банков, который открыто не любил заносчивых британцев, чем и заслужил народную славу. Про него есть несколько фильмов, но только у Курзеля нет никакой бандитской или ковбойской романтики: это удручающее кино, которое видит много несправедливостей и роковых человеческих ошибок.

Половина фильма снята на характерных австралийских степях, среди депрессивных лесов голых деревьев и полной нищеты. Это небанально выборочное жизнеописание Неда Келли, которое больше про его семью, взросление и поиски себя в мире и совсем мало про грабежи и убийства. Так выглядел бы «Джесси Джеймс» Доминика, если бы его снимали в стилистике «Предложения» Хиллкоута. (И тут есть известная уже ирония, что все австралийские режиссёры снимают как один режиссёр в разные периоды своей жизни).

Если у Курцеля и есть какая-то романтика, то это специфический для австралийцев живописный тлен, и тут даже звучит известная локальная шутка, что «в этой стране все живое пытается тебя убить». Новый Нед Келли — вечный мальчик, который всю жизнь не столько пытается выбраться из ямы бедности, отомстить кому-то или выжить, а именно хочет понять, что вокруг него происходит, как относиться к людям, ищет ориентиры. Но он окружен харизматичным эгоистами, лжецами и манипуляторами. Мир вокруг стремится нажиться на нём, и в какой-то момент оказывается, что нет ничего более искреннего и чистого как собрать армию таких же отверженных, нарядиться в женские платья и доспехи из кастрюль и дать этому бессердечному миру отпор. И проиграть. Кроваво, жестоко, глупо и трагично. Курзель заканчивает долгим отплывом камеры от висящего на петле главного героя, пока предатель, хороший в жизни человек, получает овации от людей лучшей судьбы. И пока не остаётся в итоге знакомая уже по «Макбету» опустошающая тишина.

Подлинная история банды Келли


 
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Название фильма: Подлинная история банды Келли
Оригинальное название: True History of the Kelly Gang
Прокат в России фильма "Подлинная история банды Келли": 27 февраля 2020 года
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О фильме "Подлинная история банды Келли":

Рассел Кроу, Чарли Ханнэм, Николас Холт в британско-австралийском криминальном байопике.

Режиссёр: Джастин Курцель.

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Подлинная история банды Келли:

Подлинная история банды Келли
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 2

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Если у Курцеля и есть какая-то романтика, то это специфический для австралийцев живописный тлен

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