Рецензия: Сезон 3: Забыть всё

Роман КОРНЕЕВ , 26 февраля 2019

После того как антологию ужасов американской глубинки по имени «Настоящий детектив» покинул Фукунага, формальный спор фанатов первого сезона, чей вклад в успех сериала был главнее, его или Ника Пиццолато, так и не пожелал окончательно утихнуть. Во всяком случае, перед самым выходом третьей части соцсети точно так же порождали дискуссии в жанре «торт или не торт», будто не прошло с тех пор уже целых пяти лет, и будто второй сезон не расставил все необходимые точки над i. Но действительно, Пиццолато впервые сам садился в режиссёрское кресло, и его неформальное противостояние с бывшим партнёром по успеху становилось окончательно симметричным. Не то чтобы от этого ждали какой-то принципиальной новизны, напротив, всем хотелось нового первого сезона, дескать, второй испортил Джастин Лин и унылый Колин Фаррелл, а тут полная творческая свобода и будущий оскароносник Махершала Али.

И двухсерийное начало получилось действительно многообещающим — пусть Ти-Боун Бернетт как-то так и не может сам себя переплюнуть, всё-таки заставка к первому сезону уже успела стать живой классикой, но в целом публика живо обсуждала по итогам состаривающий грим главного героя и сам сеттинг, переполненный традиционной безнадёгой и мраком. Детектив о пропавших детях Перселлов развивался своим чередом, неспешно, но со своими заманухами, и дырявая память детектива Хейза прибавляла сюжету налёт ранних фильмов братьев Ноланов, а вокруг эхо Вьетнама, расизм, белый мусор, проблемы индейцев и общий упадок американских восьмидесятых. В общем и целом это было достаточно колоритно, не без элементов «Твин Пикса», но всё равно вполне своеобразно, и в итоге могло дотянуть до уровня по крайней мере второго сезона, хотя, надо отметить, на долгожданный прорыв две затравочных серии не тянули. Конечно, тут можно возразить, что серии самого Пиццолато были ещё впереди, и там-то уж сериал развернётся, покажет нам настоящую хтонь.

Но время шло, а прорыва инферно всё не намечалось. Детективы всё так же блуждали в трёх соснах и стольких же временных пластах, новых улик не появлялось, как и новых версий, не считая очередного назначенного прокурором крайнего. То есть мутных намёков было полно, жена упорно продолжала изображать сериал «Это мы», тётка за камерой толсто намекала на очевидные нестыковки в многолетнем расследовании, а наш оскароносник продолжал играть табуретку, с такой же, как у неё, грацией и диапазоном эмоций. К концу первой половины сезона мухи жужжали в воздухе настолько отчётливо, что даже пресловутый звонок в полицию никого особо не расшевелил. По сути, единственным любопытным персонажем во всей этой истории оставался мутный братец, но в итоге даже на него надежды не оправдались.

Фактически, что-то существенное вне первых серий проиходит только в самом конце, когда пресловутая розовая комната наконец выходит на первый план и нам начинают раздавать сюжетные твисты пачками, под тяжкие вздохи двух детективов, как же мы так прозевали. Нам даже дадут вволю понаслаждаться тоже вполне нолановским фокусом с адресом на бумажке и удобной забывчивостью главгероя, но к тому моменту и одноглазый уже никому не нужен, и даже эта нарочито идущая к машине девочка выглядит уже как чистый фансервис, не более того. На фоне изысков «Маньяка» спор можно раз и навсегда считать законченным. Пиццолато не смог поднять камень, который сам же создал.