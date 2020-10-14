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Суд над чикагской семёркой | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 14.10.20

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Все ролики фильма "Суд над чикагской семёркой" (4)

 
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Название фильма: Суд над чикагской семёркой
Оригинальное название: Trial of the Chicago 7
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О фильме "Суд над чикагской семёркой":

Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Марк Райлэнс, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон, Фрэнк Лангелла в исторической реконструкции антивоенного марша 1968 года, по итогам которого состоялся суд об организации массовых беспорядков.

Режиссёр и автор сценария: Аарон Соркин.

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Суд над чикагской семёркой:

Суд над чикагской семёркой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Главный извращенец-убийца, живший ради грудного молока, быстро превратился в травмированного, но умеющего сочувствовать человека

Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Лайам Нисон может играть такие роли, не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии

Гнездо: Нищета и собаки
Немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней пустоте

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся
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