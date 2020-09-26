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Суд над чикагской семёркой | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 26.09.20
Название фильма: Суд над чикагской семёркой
Оригинальное название: Trial of the Chicago 7
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О фильме "Суд над чикагской семёркой":
Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Марк Райлэнс, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон, Фрэнк Лангелла в исторической реконструкции антивоенного марша 1968 года, по итогам которого состоялся суд об организации массовых беспорядков.
Режиссёр и автор сценария: Аарон Соркин.
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