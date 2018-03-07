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Поздравление с 8 марта New :: 07.03.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Тренер": 19 апреля 2018 года
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О фильме "Тренер":

Данила Козловский в режиссёрском дебюте Данилы Козловского, приуроченном к ЧМ-2018.

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Тренер:

Тренер
постеры фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Галерея: Оскар-2018, фоторепортаж церемонии
4 марта в Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар»

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Обновления

7 марта, среда

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Российская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию «Ника»...
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» Трейлер 4
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» Дублированный TV-ролик

Мария Магдалина, Mary Magdalene
» Русский трейлер 2

Тренер
Тренер
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Черновик
Черновик
Прокат в России: 25 апреля 2018 года
кадров: +4
» Трейлер

Кристофер Робин, Christopher Robin new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский тизер
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Талли, Tully
» Трейлер 2

6 марта, вторник

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Оскаровская церемония показала рекордно низкие телерейтинги
Оскар 2018, фоторепортаж Телевизионная трансляция прошедшей в минувшие выходные юбилейной 90-й церемонии вручения премии «Оскар» получила рекордно низкие рейтинги. По...
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