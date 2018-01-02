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Тренер | Трейлеры
Трейлер New :: 02.01.18 ссылка на ролик
Прокат в России фильма "Тренер": 19 апреля 2018 года
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О фильме "Тренер":
Данила Козловский в режиссёрском дебюте Данилы Козловского, приуроченном к ЧМ-2018.
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