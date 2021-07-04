Рецензия: Провести неделю с дочей

Роман КОРНЕЕВ , 4 июля 2021

Навскидку плот и общая атмосфера «Войны будущего» как будто цельнотянута с «Грани будущего» — не рвущийся воевать главный герой, направляющая его «цельнометаллическая стерва», странные чужики, воюющие, кажется, только чтобы воевать (правда, тут есть аналогия поближе — «Тихое место 2»), ну и сама тема «войны со временем». Единственного, чего тут не хватало до степени полного смешения, это «дня сурка». И, как выяснилось, приличного сценария.

Помните, были времена, когда компьютерные игры стремились стать настоящими фильмами, с драмой, знаменитыми актёрами, приличным сюжетом, в котором альтернативные концовки были одна спорнее другой, вызывая нешуточные баталии в фанатской среде? Так вот, забудьте, потолок такого подхода уже нащупан, даже у Гения-Кодзимы весь нарратив сводится к набору глубокомысленных, но донельзя топорных диалогов в получасовых кат-сценах, а актёрская игра — к степени качественности передачи мимики на мо-капе. В остальном же это как были школьные объяснялки-направлялки в стиле «пойди туда-то и сделай то-то», так в общем они ими и остались. Меняются только локации и бюджет на текстуры.

И не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх вместо нормального кино, уже ничего другого писать не умеют. А режиссёры — снимать.

Так в «Войне будущего» вначале нам дают длиннющую экспозицию, где сначала для тупых объясняют, что у герой Криса Пратта есть проблемы с папой, работой, нет проблем с дочей и женой, но наверняка потом будут, потому что ружья про папу в компьютерных играх просто так не развешивают. Когда же дело наконец доходит до появления инструкторов из будущего настаёт пора готовиться к войне, нас просто и немудряще выкидывают в первую миссию этой компьютерной игры, где, в отличие от нормальных игру, от нас ещё и ничего не зависит. Тупость и неумелость поступков героев, тупость указаний по рации, тупость и неумелость переслаивающих миссии диалогов.

Вы только что захватили (похоже, единственную) королеву чужих? Срочно прогуляйтесь на закате по пляжу и поговорите о том, что у вас обоих травма с детства, потому что вас с мамой бросил папа, и «это её убило». Вам противостоят быстрые и сильные, но неповоротливые звери? Ни в коем случае не применяйте тяжёлую бронированную технику, максимум — стрелков на «хаммере», периодически поливая собственные войска огнём сверху без возможности отмены, ведь в компьютерных стрелялках это добавляет экшна! У вас в руках с трудом добытый токсин? Ни в коем случае не продумывайте тактику его применения. Вы способны взорвать чужой корабль вместе с чужими? Не делайте этого до тех пор, пока оттуда не вылезет из них минимум половина! Ну и да, помните, что если вы проведёте диалог с папой вначале правильно,то в конце вас ждёт секретная концовка, в которой он выживает!

В итоге кино проигрывает играм по бюджету, вовлечению, хронометражу, количеству вотэтоповоротов и вообще всему. Вот, что получается, если в качестве сценариста взять автора «24 часа на жизнь» с Итаном Хоуком, а в качестве режиссёра — автора «Лего-Бэтмена», предварительно отобрав у него способность шутить, вот и получится то, что получилось в данном случае