Кинокасса России: «Лёд» покоряет день святого Валентина, а «Движение вверх» — три миллиарда

Арнольд Шварценеггер снимется в полнометражной версии короткометражки «Кунг Фьюри», выложенной в интернет в 2015 году и набравшей более 30 миллионов просмотров только на...