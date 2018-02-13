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Лара Крофт, Расхитительница гробниц / Расхитительница гробниц | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Русский TV-ролик New :: 13.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Лара Крофт
Оригинальное название: Tomb Raider
Прокат в России фильма "Лара Крофт": 15 марта 2018 года
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» Голливуд » Приключения
        ... » Экранизации
О фильме "Лара Крофт":

Новая экранизация видеоигр о приключениях Лары Крофт, искательницы приключений и расхитительницы гробниц. На этот раз она идёт по следу своего пропавшего отца.

В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст.

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Лара Крофт, Расхитительница гробниц:

Лара Крофт, Расхитительница гробниц
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 13
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

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В этом кино нет клоунов. Вата — да, есть, как она есть и в жизни. На всех уровнях. Ианнуччи не делал комедию про придурков. Он делал разоблачение

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