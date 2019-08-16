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Террор | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 41 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер, 2 сезон New :: 16.08.19
Название сериала: Террор
Оригинальное название: Terror
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О сериале "Террор":
Сериал сценариста Дэвида Кайганича («Суспирия») и продюсера Ридли Скотта по мотивам одноимённого романа Дэна Симмонса и реальных событий пропавшей в 1847 году арктической экспедиции кораблей «Террор» и «Эребус», отправившейся на север Канады в поисках Северо-западного прохода.
В роли капитана Крозье: Джаред Харрис.
Второй сезон решили снять в режиме антологии, на этот раз на японском материале.
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